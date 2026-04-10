Следствие потребовало арестовать журналиста "Новой газеты" Олега Ролдугина

В Тверской районный суд Москвы поступило ходатайство от следователя Главного следственного управления ГУ МВД по Москве с требованием арестовать исполнительного редактора "Новой газеты" и бывшего главного редактора газеты "Собеседник"* Олега Ролдугина по делу об использовании персональных данных (ст. 272.1 УК РФ), передает "Коммерсантъ" 10 апреля со ссылкой на пресс-службу суда. Накануне Ролдугина задержали по подозрению в использовании незаконных источников информации при производстве материалов с негативным содержанием о россиянах.

Ролдугин работал главным редактором газеты "Собеседник"* с 2022 до конца 2024 года. В ноябре 2024 года газету лишили лицензии СМИ.

Днем ранее в московском офисе "Новой газеты" в Потаповском переулке прошли обыски в рамках уголовного дела о незаконном использовании персональных данных. Сотрудники редакции сообщали, что к людям внутри офиса не пускали адвокатов, а следственные действия длились в общей сложности 13 часов и закончились примерно в час ночи. По информации сотрудников издания, силовики изъяли техническое оборудование и документы. Также утром 9 апреля обыск прошел в квартире Ролдугина, утверждают журналисты "Новой газеты". После этого его задержали и доставили для допроса. Санкция вменяемой ему статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Обновление. Тверской районный суд арестовал Ролдугина на один месяц, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Журналист пробудет в следственном изоляторе как минимум до 10 мая.

*Минюст внес ООО "Собеседник-Медиа" в реестр иноагентов

Екатерина Гусева