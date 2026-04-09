Задержан журналист "Новой газеты" Олег Ролдугин

Исполнительного редактора "Новой газеты" и бывшего главного редактора газеты "Собеседник"* Олега Ролдугина 9 апреля задержали по делу о незаконном использовании персональных данных, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Журналист находится на допросе. По данным информагентства, Ролдугин использовал незаконные источники информации при работе над материалами негативного содержания о россиянах.

"Олег Ролдугин фигурирует в уголовном деле, он задержан и находится на допросе," - заявил собеседник информагентства.

Ролдугин был главным редактором газеты "Собеседник"* с 2022 до конца 2024 года. В ноябре 2024 года газету лишили лицензии СМИ.

По статье о противоправном использовании персональных данным предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Днем 9 апреля силовики начали обыск в московской редакции "Новой газеты". Как сообщают сотрудники издания, обыск редакции еще не завершен. Адвокаты не смогли пройти в офис. Представителям "Новой газеты" ничего не известно о том, связаны ли обыски силовиков с расследованием уголовного дела в отношении Ролдугина.

*Минюст внес ООО "Собеседник-Медиа" в реестр иноагентов

Дарья Нехорошева