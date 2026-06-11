Вице-спикер ЗакСа Иткин упрекнул "Яндекс" в несоблюдении правил парковки СИМ

Лидер фракции ЛДПР в Законодательном собрании Петербурга Павел Иткин раскритиковал кикшеринговые сервисы и предложил штрафовать их за несоблюдение законодательства. Вице-спикер рассказал в соцсетях, что начал чаще замечать электросамокаты компании "Яндекс", припаркованные в центральных районах Петербурга. Смольный запретил оставлять кикшеринговые самокаты в центре города летом 2024 года. Также Иткин напомнил, что в городской бюджет не поступают налоговые выплаты от агрегаторов.

"Яндекс - закон не для них. Деньги важнее всего, а закон и порядок для других. [...] Думаю, что штрафовать надо не пользователей данной услуги, а именно агрегаторов. Так порядок и наведем. Заявленную инфраструктуру агрегаторы так и не строят, налоги не платят и после этого удивляются жесткой позиции по отношению к ним", - заявил депутат.

В Петербурге с августа 2024 года запрещено парковать электросамокаты в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах. Также движение на таких СИМ запрещено на городских набережных. Еще ограничения действуют на территории городских парков.

Ранее Иткин уже предпринимал меры для ограничения работы кикшеринговых сервисов. Осенью 2023 года он подготовил законопроект о полном запрете аренды электросамокатов в городе в течение трех лет. Парламентарий заявлял, что регулирование действий кикшеринга необходимо доработать.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру