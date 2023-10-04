В парламент Петербурга внесли законопроект о запрете кикшеринга в городе

В Законодательное собрание Петербурга внесли законопроект о полном запрете аренды электросамокатов, обратил внимание ЗАКС.Ру. Документ подготовил вице-спикер парламента Павел Иткин (ЛДПР). Он предлагает установить запрет с 1 января 2024 года.

Автор законопроекта, депутат Иткин, в разговоре с ЗАКС.Ру подчеркнул, что не считает себя ярым противником электросамокатов, однако, по его мнению, регулирование деятельности кикшеринга необходимо доработать. Какая судьба ждет законопроект — Иткину предсказать сложно, но он надеется, что документ поспособствует скорейшему решению вопроса.

- Время идет, безопасность снижается, количество [электросамокатов] растет, и, на самом деле, время уходит. Сейчас уже начались процессы по урегулированию, но они так растянуты во времени, что мы просто потеряем людей и потеряем контроль. Поэтому я считаю, что сейчас нужно ввести этот мораторий, навести порядок и потом уже в нормальном режиме идти дальше. Все попытки договориться, устроить это другим способом… Прошло больше трех лет. Хочу напомнить, это все до пандемии. Я вижу катастрофу, которая надвигается, - рассказал ЗАКС.Ру Иткин.

Согласно тексту законопроекта, мораторий будет действовать три года — до января 2027 года. За это время, по мнению Павла Иткина, можно будет доработать законодательство о кикшеринге. Отдельно указано, что законопроект не затронет использование личных электросамокатов петербуржцев.

Отметим, происшествия с арендуемыми электросамокатами происходят в Петербурге регулярно. Депутаты парламента неоднократно выступали за ужесточение законодательства в сфере кикшеринга. Обсудить очередное предложение к главе правительства Михаилу Мишустину петербургские депутаты намерены на заседании 4 октября.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру