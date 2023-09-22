Бастрыкин заинтересовался наездом электросамоката на петербургскую пенсионерку

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин узнал об очередном дорожно-транспортном происшествии с участием электросамоката, которое случилось накануне в Петербурге. Он поручил доложить о деталях аварии в центральный аппарат ведомства.

Как сообщает информационный центр СК, на самокате по Приморскому району ехали сразу три человека. Сбив пожилую женщину, они скрылись. Пенсионерка получила травмы. Петербургские сотрудники СК проводят доследственную проверку инцидента.

Бастрыкин обращает внимание на подобные ДТП регулярно. Проблема также волнует спикера Госдумы Вячеслава Володина, который считает нужным ужесточить требования к средствам индивидуальной мобильности. В свою очередь, в Петербурге на фоне роста аварий с самокатами растет число ограничений для них.

Фото: ЗАКС.Ру