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Новости 15:17

Бастрыкин потребовал разобраться в очередной петербургской аварии с электросамокатом

фото ЗакС политика Бастрыкин потребовал разобраться в очередной петербургской аварии с электросамокатом

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил петербургским коллегам изучить инцидент с наездом электросамокатчика на несовершеннолетнего в Петербурге. Известно, что в аварии пешеход получил травмы, передает информационный центр СК.

Происшествие имело место на улице Маршала Захарова: столкнулись 29-летний пользователь электросамоката и 7-летний мальчик, которому потребовалась госпитализация.

От и.о. главы ГСУ СК по Петербургу Олега Бобкова глава силовой структуры ждет проверки инцидента и доклада о ней.

Проблема электросамокатов волнует Бастрыкина и его подчиненных не впервые. В прошлом месяце депутаты поддержали предложенные ведомством ограничения для этого вида транспорта.

фото: СК


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