Рабочая группа ЗакСа поддержала предложение СК об ограничениях для электросамокатов

Почти час рабочая группа парламентской комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры выслушивала мнения ведомств об инициативе Следственного комитета, запрещающей езду на электросамокатах вне установленных зон. Ранее ведомство обратилось в Заксобрание с требованием отправить соответствующую инициативу премьер-министру Михаилу Мишустину.

В заседании рабочей группы приняли участие сотрудники СК, прокуратуры и ГИБДД, а также представители кикшеринговых компаний Whoosh и "Яндекс GO". В письме Следкома на имя председателя парламента Александра Бельского говорилось, что руководство ведомства обеспокоено участившимися случаями травматизма граждан с использованием электросамокатов. В качестве решения в СК предложили ограничить места использования таких устройств специальными площадками, парками, отдельными территориями и велодорожками. Сейчас в правилах дорожного движения подобных ограничений нет.

Представитель СК Вячеслав Мамонтов на заседании отметил, что электросамокаты по-прежнему остаются небезопасным видом передвижения. Сейчас в Петербурге на этапе доследственной проверки у силовиков есть 11 материалов, включая инцидент в Колпино, где самокатчик сбил 8-летнего ребенка. Виновник происшествия стал фигурантом уголовного дела.

- По сути существенно улучшений на протяжении ряда лет не было. Как граждане травмировались, так и травмируются, - отметил Мамонтов.

Он добавил, что, по его информации, электросамокаты по большей части используются для развлечений, особенно в центре города, а в качестве мобильного средства передвижения их используют преимущественно в спальных районах. Мамонтов рассказал, что в центре города самокаты мешают проходу по узким тротуарам.

В МВД не возражают против предложения коллег из Следственного комитета. Количество ДТП с пострадавшими с участием электросамокатов выросло на 40%, отметил представитель МВД Андрей Стоянов. При этом силовик добавил, что точной статистики по подобным случаям нет, поскольку не существует отдельной категории аварий, которые можно было выделить при учете.

Другим вопросом на тему электросамокатов стало использование таких устройств несовершеннолетними. Работник прокуратуры Игорь Елесеев рассказал, что накануне встречи сам решил зарегистрироваться в сервисе Whoosh. Там у него потребовали лишь номер телефона и номер банковской карты. Другой проверки на зрелость в приложении он не нашел. Представители сервиса пояснили, что проверяют возраст пользователей как раз с помощью наличия банковской карты, при этом они понимают, что существуют и "детские" карты. В компании считают, что ограничить детей невозможно — аккаунты могут быть зарегистрированы на их родителей или на совершеннолетних знакомых.

Депутат Наталия Астахова выступила в поддержку обращения Следственного комитета. Она считает нужным ограничить использование электросамокатов в центре Петербурга. Аналогичного мнения придерживается и глава комиссии Алексей Цивилев. По его мнению, одна из главных угроз — это немногочисленная "пьянь" и "быдло", которое пользуется кикшерингом. Он предположил, что указанные категории граждан составляют около 5% от самокатчиков.

- Я надеюсь, что мы примем правильное решение о том, что действительно такие зоны нужно вводить, потому что другого выхода нет. У нас и так сейчас рождаемость не то что "не особо". Она снизилась в два раза. Большинство из тех, кто пользуется — молодые люди. Нужно беречь, заботиться о населении, как о пешеходах, так и самих всех, кто пользуется данной услугой, потому что данная услуга не безопасна, - подытожил Цивилев.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру