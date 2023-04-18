Бастрыкин потребовал доклад о новых авариях с участием электросамокатчиков в Петербурге

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин вновь заинтересовался дорожно-транспортными происшествиями в Петербурге с участием электросамокатов.

Как сообщает информационный центр СК, в поле зрения главы ведомства на этот раз попали наезд на девушку в Парголово, травмирование женщин на Невском проспекте и возле станции метро "Улица Дыбенко". Кроме того, упоминается эпизод в Приморском районе, где 16 апреля молодая компания демонстрировала агрессивный стиль управления электросамокатами. По всем перечисленным инцидентам и. о. главы петербургского управления СК Олег Бобков теперь должен представить доклад.

Тема опасного вождения электросамокатов в Петербурге привлекает внимание Бастрыкина как минимум в третий раз за месяц.