Экс-директор Водоканала Волков возглавил "Петербургскую сбытовую компанию"

Бывший генеральный директор Водоканала Сергей Волков 2 июня возглавил АО "Петербургская сбытовая компания", сообщили в пресс-службе ПСК. Решение о назначении Волкова принял совет директоров компании 28 мая. К исполнению своих обязанностей он приступил с сегодняшнего дня. Накануне Волков покинул должность руководителя Водоканала. Ранее компанией управляла Оксана Панова в статусе временно исполняющего обязанности.

Ранее Волков с 2009 по 2013 год занимал должности технического директора, начальника управления инфраструктуры филиала "Водоснабжение Санкт‑Петербурга", а также заместителя технического директора по инфраструктуре. В 2013 году возглавил "Антикор" и руководил компанией до 2019 года. Вернувшись в Водоканал, Волков занял в 2019 году пост заместителя генерального директора, а в 2022 году возглавил организацию.

Пирогов, перешедший на должность руководителя Водоканала, управлял "Петербургской сбытовой компанией" с февраля 2024 года. В марте он ушел работать в Водоканал на пост замдиректора предприятия. Городские СМИ писали о его возможном назначении в марте 2026 года, объясняя это перспективой для Пирогова возглавить компанию.

Екатерина Гусева / Фото: Сергей Волков