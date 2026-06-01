С начала 2026 года в бюджет Петербурга поступило более 585 млрд рублей

Доход Петербурга в период с января по май 2026 года составил 585,1 млрд рублей, что составляет 40% от годового плана, рассказал 1 июня вице-губернатор Алексей Корабельников в соцсетях. Темп роста доходов по сравнению с тем же периодом 2025 года составил 107,1%. Собственные доходы петербургского бюджета превысили 568 млрд рублей.

Примерно 69% доходов поступили в казну за счет налоговых платежей физических лиц и организаций. Также в 2026 году в городе зафиксировали рост поступлений по налогу на доходы физических лиц, имущественным налогам, акцизам и доходам от специальных налоговых режимов для малого бизнеса. Поступления по налогу на прибыль организаций сохранились на уровне 2025 года.

Расходы городского бюджета за 2026 год составили 562,8 млрд рублей. Это на 62,1 млрд больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Ранее Корабельников сообщал, что в период с января по апрель 2026 года в бюджет Петербурга поступили 472 млрд рублей. Это 32,3% от годового плана. Расходы Смольного за 4 месяца составили 438,4 млрд рублей.

