Доходы Петербурга за первые четыре месяца составили 472 млрд рублей

С января по апрель 2026 года в бюджет Петербурга поступило 472 млрд рублей, сообщил 5 мая вице-губернатор Алексей Корабельников в своих социальных сетях. Это 32,3% от годового плана. Расходы Смольного за четыре месяца составили 438,4 млрд рублей.

Собственные доходы петербургского бюджета достигли отметки в 458,2 млрд рублей. Из них 307,6 млрд рублей составляют поступления по налогу на доходы физических лиц и налогу на прибыль организации. В частности, НДФЛ принес городу 175,6 млрд рублей, Смольный фиксирует темп роста на отметке 116,1%. Еще 50,3 млрд рублей пришлось на доходы от имущественного налога, темп роста составил 126,9%, а 14,7 млрд рублей принесли акцизы с темпом роста в 105,8%.

Смольный фиксирует снижение поступлений по налогу на прибыль относительно аналогичного периода 2025 года. Темп роста оказался на отметке в 96,4%. В городской бюджет с налогов на прибыль поступило 132 млрд рублей. При этом доходы по специальным налоговым режимам для малого бизнеса сложились на уровне аналогичного периода прошлого года. Темп их роста составил 100,0%. В абсолютных величинах — 54,3 млрд рублей.

Исполнение расходной части превысило показатели за аналогичный период 2025 года на 27,0%. В абсолютных величинах их рост составил более 42,1 млрд рублей.

За период с января по март 2026 года Смольный отчитался о снижении поступлений по налогу на прибыль и по специальным налоговым режимам для малого и среднего бизнеса. Они сократились на 20% и на 5% соответственно. В городской бюджет тогда поступило 294,3 млрд рублей. Расходы казны составили 306,9 млрд рублей.

В радиоэфире "Комсомольской правды" спикер Законодательного собрания Александр Бельский заявил, что поступления в городской бюджет "немножко сократились", в связи с чем петербургские власти планируют расставление приоритетов.

Губернатор Александр Беглов в конце ноября прошлого года подписал закон о бюджете на 2026–2028 годы. Согласно документу, в 2026 году город планирует получить 1,46 трлн рублей доходов при расходах в 1,65 трлн рублей.

