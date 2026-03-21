Смольный представил проект закона об исполнении бюджета за 2025 год

Законопроект об исполнении бюджета Петербурга за 2025 год появился на сайте Смольного 20 марта, обратил внимание ЗАКС.Ру. Документ представлен для прохождения антикоррупционной экспертизы, она продлится до 2 апреля.

Доходы Петербурга планируют утвердить в размере 1,41 трлн рублей, расходы — в сумме 1,475 трлн рублей. Дефицит казны составил 65,173 млрд рублей.

Реальные цифры отличаются от установленных ранее значений. После корректировки в ноябре 2025 года показатели бюджета были иными. Документ предполагал, что доходы будут меньше и составят 1,406 трлн, а расходы, наоборот, окажутся больше и составят 1,507 трлн рублей. Дефицит бюджета был запланирован на отметке 101,2 млрд рублей.

Поступление от налога на доходы физических лиц принесли городу 616,1 млрд рублей. Еще 359,9 млрд дал налог на прибыль организаций, и это на 10,5 млрд меньше утвержденного законом значения. Акцизы дали еще 48,6 млрд рублей, налоги на совокупный доход — 114,5 млрд рублей.

Наиболее заметными в прошлом году оказались затраты города на отрасли, связанные с национальной экономикой. Это, в частности, расходы на топливно-энергетический комплекс, транспорт и дорожное хозяйство, лесное и водное хозяйство и прочее. Всего за год на эти цели ушло 408,3 млрд рублей.

Расходы на образование составили 348,8 млрд рублей. Из этих средств оплачивалось дошкольное, школьное и дополнительное образование, среднее и высшее образование, профессиональная переподготовка и вопросы молодежной политики.

Затраты на социальную политику составили 250,6 млрд рублей. На здравоохранение потратили 170 млрд рублей, на жилищно-коммунальное хозяйство — 93,5 млрд.

