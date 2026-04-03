Новости 3 апреля 2026, 19:32

Доходы Петербурга за первые три месяца 2026 года составили 294,3 млрд рублей

За период с январь по март 2026 года в бюджет Петербурга поступило 294,3 млрд рублей, сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников в своих соцсетях. Это 20,1% от годового плана. Расходы за первые три месяца оказались на уровне 306,9 млрд рублей. 

Финансовый блок Смольного наблюдает снижение поступлений по налогу на прибыль и по специальным налоговым режимам для малого и среднего бизнеса. Они сократились на 20% и на 5% соответственно. Их компенсируют за счет роста поступлений по налогу на доходы физических лиц, имущественные налоги и акцизы.

На налоговые платежи приходится 92,8% собственных доходов – 265 млрд рублей. За счет НДФЛ в городской бюджет поступило 121,9 млрд рублей. По имущественному налогу – 24,6 млрд. Еще 10,5 млрд рублей за счет акцизов.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


