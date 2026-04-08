Смольный ищет подрядчика для проектирования дороги в Шушарах

ГКУ "Дирекция транспортного строительства" ищет подрядчика для проектирования Шушарской дороги, передает 8 апреля "Фонтанка" со ссылкой на сайт госзакупок. Новая дорога пройдет от Витебского проспекта до Новгородского. Ее длина составит около километра. На дороге предусмотрены четыре полосы движения. Максимальная стоимость контракта - 23,2 млн рублей.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 24 апреля, итоги подведут 29 апреля. Подрядчику нужно спроектировать участок дороги до 15 декабря.

Исходя из документов, опубликованных на сайте госзакупок, победитель конкурса должен будет разработать проектную документацию для проведения работ, предусмотреть выполнение мероприятий по выполнению санитарно-экологических требований, продумать снос и пересадку зеленых насаждений и другое.

В марте ГУП "Петербургский метрополитен" начал поиски подрядчика для проведения капитального ремонта на станции метро "Площадь Восстания". На проведение этих работ в организации выделили почти 192 млн рублей.

