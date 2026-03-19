Маркетплейсы пополнили бюджет Петербурга на 375 млн рублей в 2025 году

Вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников 19 марта на Пятом Петербургском налоговом форуме рассказал, сколько цифровые платформы платят в городской бюджет, передает "Фонтанка". По словам чиновника, маркетплейсы выплатили городским властям 375 млн рублей налога на прибыль в 2025 году. При этом каршеринговые компании вовсе не вносили средств в городскую казну. В Смольном хотят изменить систему распределения доходов от налогов цифровых площадок.

На форуме Корабельников заявил, что власти анализировали два популярных маркетплейса и все каршеринговые компании. По итогам 2025 года маркетплейсы платили не только налог на прибыль, но и 3 млн рублей в качестве налога на имущество и 1 миллион рублей по земельному налогу. В то же время каршеринговые компании не платили налоги, хотя их выручка, по заявлениям вице-губернатора, составила около 35 млрд рублей.

"Нам видится, что традиционные способы распределения этого налога [на прибыль], которые существуют сейчас — пропорционально основным средствам, фондам оплаты труда, — в части цифровой торговли они сейчас не в полной мере работают и, более того, несправедливы. <...> Мы бы предложили подумать на предмет корректировки существующего подхода", - отметил Корабельников.

Вице-губернатор заявил, что работа в регионах прибыльна для цифровых бизнесов, при этом зачастую предприниматели не платят налоги из-за отсутствия основных средств и персонала. Корабельников предположил, что при перераспределении налогов нужно оценивать другие показатели, например, размер выручки.

Ранее на полях форума замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что на иностранные товары на маркетплейсах планируют ввести НДС в 7% уже в 2027 году. В 2028 году налог на зарубежную продукцию может вырасти до 14%, а в 2029 году - до 22%.

