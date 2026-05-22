МО "Петровский" оказался на последнем месте по качеству управления бюджетом

Комитет финансов представил отчет о качестве управления бюджетом петербургских муниципалов за 2025 год. Соответствующий документ опубликовали на сайте комитета.

По итогам проверки 15 МО отличились низким качеством организации бюджетного процесса. На последнем месте оказался МО "Петровский", набравший 66,2 из 100 баллов. Также в список аутсайдеров вошли МО "Горелово", МО "Поселок Металлострой", МО "Поселок Белоостров", МО "Дворцовый округ", МО "Южно-Приморский", МО "Волковское", МО "Посадский", МО "Красненькая речка", МО "Литейный округ", МО "Аптекарский остров", МО "Понтонный", МО "Екатерингофский", МО "Смольнинское" и МО "Поселок Петро-Славянка".

От 90 до 98 баллов всего в городе получили 80 муниципалитетов. Лидерами стали МО № 54, МО "Пискаревка", МО № 65, МО "Город Ломоносов" и МО "Дачное". Еще 16 муниципалитетов удостоились второй степени качества.

Комфин также оценил муниципалитеты с точки зрения открытости бюджетных данных. В результате проверки 6 МО получили лишь удовлетворительную оценку, набрав менее 8 баллов из 10. Среди них оказались уже упомянутые МО "Петровский", МО "Поселок Петро-Славянка", МО "Аптекарский остров" и МО "Понтонный", а также МО "Гражданка" и МО "Семеновский". Комфин рекомендовал муниципалитетам освежить данные отчетов о бюджете и публиковать информацию на едином портале бюджетной системы в полном объеме.

В 2024 году самые низкие показатели продемонстрировали МО "Лиговка-Ямская", МО "Литейный округ", МО "Смольнинское", МО "Гавань", МО № 21, МО № 72, МО "Поселок Стрельна", МО "Невская застава", МО "Купчино" и другие. При этом высокую оценку получили всего лишь 28 муниципалитетов.

