Комфин насчитал 18 МО с ненадлежащим управлением бюджетом

В общей сложности 18 муниципальных образований в Петербурге отличились низким качеством управления бюджетным процессом в 2024 году, следует из предварительной оценки комитета финансов. Сведения были опубликованы на сайте ведомства 5 мая.

Изучению подверглось качество управления бюджетным процессом во всех 111 муниципальных образованиях города. По их итогам высокой оценки комфина удостоились 40 МО, еще в 53 МО качество управления было признано удовлетворительным.

Итоговый балл выставлялся с учетом таких параметров, как организация и осуществление бюджетного процесса, а также открытость бюджетных данных. В муниципалитетах с высокой или удовлетворительной оценками качество управления бюджетным процессом признавалось надлежащим. Соответственно, в МО с низким баллом оно было признано ненадлежащим.

При этом далеко не все МО с итоговым низким баллом оказались в хвосте списка из-за плохой организации бюджетного процесса. Действительно низкие баллы (менее 50 из 100) набрали только МО "Лиговка-Ямская", МО "Литейный округ" и МО "Смольнинское". Они до этого существовали вовсе без бюджета, что было обусловлено проблемами в управлении. Для двух муниципалитетов это завершилось роспуском. Третьим оказался "Литейный округ", распустить который попросту не успели до выборов, хотя соответствующий законопроект был внесен внесен на рассмотрение Законодательного собрания. После выборов все три МО приняли бюджет на 2025 год.

Остальные 15 МО набрали при комплексной оценке более высокие баллы. Однако у них (как, впрочем, и у упомянутых выше МО) комитет приметил нарушения, не позволяющие претендовать на более высокую оценку. К подобным факторам относятся непредоставление в комфин документов по проекту бюджета, несоответствие индикаторов соблюдения законодательства нормативам на конец финансового года, просроченная кредиторская задолженность по выплате зарплаты, несоблюдение нормативов на содержание органов местного самоуправления и невступление в силу решения о бюджете до конца года.

В итоге не смогли получить более высокую оценку такие муниципалитеты, как МО "Гавань", МО "№21", МО "№72", МО "Поселок Стрельна", МО "Невская застава", МО "Купчино" и ряд иных.

Отдельно комфин выложил предварительные результаты оценки уровня открытости бюджетных данных в муниципалитетах. При подсчетах использовались сведения на официальных сайтах МО, полученная после официальных запросов информация, а также иные данные.

Согласно представленным данным, в 2024 году наивысший из возможных балл в этой категории получили 22 муниципальных образования. В числе аутсайдеров оказались МО "Екатерингофский", МО "Адмиралтейский округ" и уже упоминавшееся МО "Смольнинское".

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру