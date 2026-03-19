Минфин предложил ввести НДС на иностранные товары с маркетплейсов

Заместитель министра финансов Алексей Сазанов на Пятом Петербургском налоговом форуме 19 марта заявил, что в России планируют ввести НДС на зарубежные товары с маркетплейсов, передает ТАСС. По словам Сазанова, в 2027 году налог на добавленную стоимость на иностранную продукцию может составить 7%. В 2028 году Минфин намерен увеличить этот показатель до 14%, а в 2029 - до 22%.

"Разработан законопроект, что в отношении товаров интернет-торговли будет взиматься НДС. Мы за три года планируем выйти до общеустановленной ставки", - заявил замминистра.

Также Сазанов объяснил журналистам на форуме, что ввод НДС на иностранные товары с маркетплейсов обусловлен увеличением налога до 22% в 2026 году. В октябре 2025 года Минфин уже заявлял о намерении облагать НДС зарубежную продукцию, купленную физлицами на маркетплейсах. Тогда в 2027 году хотели ввести налог в размере 5%, затем увеличить показатель в 2028 и 2029 годах до 10% и 15% соответственно. В настоящее время на маркетплейсах разрешен беспошлинный ввоз посылок стоимостью до 200 евро.

Министерство финансов заявило о повышении НДС с 20% до 22% в сентябре 2025 года. Размер налога на добавленную стоимость не менялся с 2019 года. При этом в ведомстве отметили, что рост цен в связи с повышением ставки будет умеренным и ограниченным.

