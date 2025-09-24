Правительство поднимет НДС до 22%

Министерство финансов Российской Федерации намерено увеличить стандартную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22%, сообщила 24 сентября пресс-служба ведомства. Соответствующее изменение в Налоговый кодекс предусмотрено в рамках бюджетного пакета, который министерство внесло в правительство.

"Повышение стандартной ставки НДС на 2 п.п. (с 20% до 22%). При этом льготная ставка 10% сохраняется для всех социально значимых товаров – продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей и другие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нововведение направлено на финансирование обороны и безопасности. При этом в ведомстве подчёркивают, что увеличение цен из-за повышения ставки будет умеренным и ограниченным. Как сообщили ТАСС в министерстве, дополнительные доходы позволят привести к снижению инфляции и ключевой ставки.

С 2019 года ставка НДС в России составляет 20%. При этом в июне 2025 года министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин не намерен повышать налоги.

Отметим, что прошлый летом Госдума приняла закон об учреждении в стране прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ). С начала 2025 года действовавшая ранее ставка НДФЛ в 13% сохраняется для граждан, получающих до 2,4 млн рублей в год. При уровне доходов от 2,4 до 5 млн рублей в год ставка составляет 15%, до 20 млн рублей – 18%, до 50 млн рублей – 20% и более 50 млн рублей – 22%.

