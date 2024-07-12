Путин подписал закон о прогрессивной шкале НДФЛ

Российский президент Владимир Путин подписал принятый обеими палатами парламента закон, отменяющий плоскую шкалу налога на доходы физических лиц. Документ 12 июля опубликован на официальном портале правовой информации. Он вступит в силу со следующего года.

Граждан будут облагать налогом, разделив на пять категорий, в зависимости от уровня заработков. 13-процентную ставку сохранят только для тех, чьи годовые доходы не превышают 2,4 млн в год. Все, кто зарабатывает больше этой суммы, но не больше, чем 5 млн в год, будут отчислять в бюджет 15%.

Оставшиеся три категории граждан - получающие до 20, до 50 и свыше 50 млн рублей в год. Для них предусмотрена ставка НДФЛ на уровне 18%, 20% и 22% соответственно. Комментируя инициативу, спикер Вячеслав Володин ранее заявил, что богатые должны платить больше.

Важной частью нового нормативно-правового акта также стало увеличение налога на прибыль. Организациям его подняли сразу на четверть, с 20% до 25%.

фото: kremlin.ru