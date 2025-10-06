В Петербург задержали четыре рейса из Сочи из-за плана "Ковёр"

Четыре вылета в Петербург задержали в аэропорту Сочи 6 октября из-за введённого плана "Ковёр", следует из информации на онлайн-табло воздушной гавани. Речь идёт о рейсах FV-6566 авикомпании "Россия", SU-2835 "Аэрофлот", 5N-548 "Смартавии" и U6-548 "Уральских авиалиний".

Борт "Аэрофлота" отправился в Петербург в 10:08 при запланированном вылете в 07:30. Самолёт авиакомпании "Россия" задержали на 7 часов – по расписанию он должен был отправиться в Северную столицу 02:40, однако вылет был перенесён на 11:40. Борт "Смартавии" должен был вылететь в 10:00, сейчас отправка намечена на 13:00. Наконец самолёт "Уральских авиалинии" должен вылететь в 12:25 при запланированной отправке в 11:40.

Кроме того, согласно онлайн-табло, задержится вылет рейса SU-2831 "Аэрофлота". Вместо 18:45 он отправится в Петербург в 20:10. С чем связана задержка – не уточняется. Остальные рейсы FV-6564 "России", 5N-546 "Смартавии" и SU-2857 "Аэрофлота" должны вылететь в Петербург по расписанию.

План "Ковёр" был введён в аэропорту Сочи в 01:18. Ограничения были сняты около 07:00. Как сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи, всего по состоянию на 09:00 были задержаны 26 рейсов. Для пассажиров организовали дополнительные посадочные места, матрасы и пледы, фонтанчики с бесплатной водой. Также в аэропорту работают менеджеры по гостеприимному сервису для оказания помощи в случае возникновения вопросов.

Напомним, в конце августа ограничения на приём и выпуск воздушных судов вводились в петербургском аэропорту "Пулково" . Тогда были задержаны свыше 50 рейсов, ещё 30 ушли на запасные аэродромы.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру