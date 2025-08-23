В аэропорту "Пулково" сняли ограничения на взлет и посадку

Спустя шесть с половиной часов после введения ограничений на прием и вылет самолетов петербургский аэропорт "Пулково" возобновил обслуживание рейсов, сообщили в пресс-службе Росавиации вечером 23 августа. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности.

За это время задержан вылет более 50 рейсов. Еще свыше 30 рейсов ушли на запасные аэродромы, сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на оператора воздушной гавани.

Обстановку в аэропорту пресс-служба "Пулково" описывает как "спокойную". Для пассажиров подготовили дополнительные места для размещения в виде складных стульев и ковриков, а также бесплатно раздают воду. Семьям с детьми бесплатно предоставляют место в бизнес-салонах при наличии мест.

В субботу в небе над Петербургом и Ленинградской областью уничтожили восемь беспилотников. Два на территории Пушкинского и Красносельского районов Петербурга, а остальные шесть — в Ленобласти.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру