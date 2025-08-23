В Пушкинском районе Петербурга подавили беспилотник

В Пушкинском районе Петербурга 23 августа подавлен беспилотный летательный аппарат, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Беглов. По его словам, в результате происшествия жертв и разрушений нет.

"Подавление произошло на безопасном удалении от жилых строений. Повреждений конструкций не зафиксировано, пострадавших нет", — написал Беглов.

Губернатор уточнил, что сейчас проводятся "необходимые технические мероприятия" по обеспечению безопасности. Он также рассказал, что поблагодарил военнослужащих сил ПВО за четкие и слаженные действия.

Ранее днем губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предупредил о снижении скорости мобильного интернета из-за опасности БПЛА. Чуть позже с заявлением о возможности ухудшения качества мобильного интернета выступил петербургский комитет по информатизации и связи.

В это же время стало известно о том, что аэропорт Пулково временно приостановил прием и выпуск воздушных судов. Согласно сообщениям в Telegram-канале Дрозденко, всего к 17:10 было уничтожено четыре беспилотника на территории Тосненского района Ленобласти. Разрушений и пострадавших при этом нет, говорится в постах.

UPD от 17:54: Еще один беспилотник обезврежен в Красносельском районе, сообщили в администрации губернатора. "На месте падения работают специалисты экстренных служб. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Андрей Казарлыга