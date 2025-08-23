Смольный возместит ущерб собственникам квартир  в ЖК "Огни Залива" после атаки БПЛА

Собственники квартир в жилом комплексе "Огни Залива" получат компенсацию из бюджета Петербурга после уничтожения БПЛА в Красносельском районе 23 августа, сообщил вице-губернатор Евгений Разумишкин в своих соцсетях. Чиновник прибыл на место инцидента.

Сейчас экстренные службы проводят осмотр дома. По предварительным оценкам, повреждены два окна. Капитальные конструкции фасада целы, заявил вице-губернатор.

"Прибыл на место нейтрализации беспилотника в ЖК "Огни Залива". Экстренные службы на месте, проводят осмотр дома. Повреждено два окна. Собственникам будет выплачена компенсация из городского бюджета. Капитальные конструкции фасада не повреждены. Пострадавших нет", - говорится в сообщении Разумишкина.

О нейтрализации беспилотника в Красносельском районе сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в 17:52. Часом ранее глава города проинформировал о подавлении БПЛА в Пушкинском районе. Также в соседней Ленинградской области власти сообщили в о четырех сбитых БПЛА в Тихвинском районе и по одному в Киришах и Гатчине. В результате атаки беспилотников в Петербурге и Ленобласти никто не пострадал.

Константин Леньков