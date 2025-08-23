Дрозденко поручил ввести режим повышенной готовности из-за атаки БПЛА

Продолжающиеся атаки беспилотников побудили губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко поручить структурным подразделениям перейти на режим повышенной готовности, информация об этом появилась вечером 23 августа в Telegram-канале главы региона. Жителям области рекомендовано воздержаться от прогулок в общественных местах и нахождения вблизи предприятий.

"Дал поручение перейти на режим повышенной готовности по всем структурным подразделениям", — написал Дрозденко.

Как рассказал губернатор, по предварительной информации, силы ПВО сбили два беспилотника в Киришах и Гатчине, пострадавших и разрушений нет. До этого он сообщил о суммарно четырех БПЛА, сбитых в Тосненском районе. По его словам, инциденты также обошлись без пострадавших и разрушений.

"Учитывая текущую ситуацию по количеству БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области, прошу воздержаться от нахождения вблизи промышленных зон и предприятий, а также посещения общественных мест", — обратился к жителям губернатор.

Помимо этого, о появлении двух беспилотников в небе над Петербургом сообщил в субботу губернатор Александр Беглов. По его словам, один БПЛА был подавлен в Пушкинском районе, еще один обезвредили в Красносельском районе города. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

Днем Дрозденко предупредил о снижении скорости мобильного интернета из-за возможности атаки БПЛА, позже со схожим заявлением выступил петербургский комитет по информатизации и связи. Аэропорт Пулково временно приостановил прием и выпуск воздушных судов.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру