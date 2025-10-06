Бывший пресс-секретарь Полтавченко стал одним из директоров в ГК "АБЗ-1"

Директором по стратегическим коммуникациям в группе компаний "АБЗ-1" был назначен бывший пресс-секретарь губернатора Петербурга Андрей Кибитов, сообщила 6 октября "Фонтанка.ру". Кибитов подтвердил изданию своё назначение.

"У компании много научных разработок, мы активно развиваемся по всему Северо-Западу и не только, так что работы в этом направлении достаточно", — сообщил Кибитов.

По его словам, на новой должности ему предстоит общаться в том числе с чиновниками, в чём у него достаточно опыта.

Андрей Кибитов с 2004 года занимал пост руководителя пресс-службы главы Петербурга. С 2011 по 2018 год являлся пресс-секретарём губернатора Георгия Полтавченко. После перехода Полтавченко на должность председателя совета директоров Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Кибитов занял пост его советника.

Группа компаний "АБЗ-1" занимается проектами в сфере дорожного строительства. В частности, группе принадлежит Асфальтобетонный завод № 1 и АО "АБЗ-Дорстой", занимающееся возведением трамвайной линии "Купчино – Шушары - Славянка".

Анастасия Луценко / Фото: сайт Смольного