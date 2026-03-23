На капремонт станции метро "Площадь Восстания" выделят 192 млн рублей

ГУП "Петербургский метрополитен" готов выделить 192 млн рублей на капитальный ремонт станции метро "Площадь Восстания" и вестибюля станции "Площадь Восстания - 1", расположенной между Лиговским проспектом и улицей Восстания, следует из данных сайта госзакупок. Соответствующую заявку опубликовали 23 марта. Прием заявок на выполнение работ продлится до 8 апреля.

Во время ремонта исполнители восстановят штукатурку и предметы декоративно-прикладного искусства, отремонтируют фасады. Закончить работы нужно к 22 ноября 2027 года.

В начале марта АО "Метрострой Северной столицы" объявил конкурс на монтаж систем электроснабжениях на новом участке Невско-Василеостровской линии метрополитена. Проведение работ планируется от "Беговой" до станции "Каменка". Её планируют открыть к 2029 году. Начальная стоимость контракта превысила 2,6 млрд рублей.

Кроме того, в феврале "Петербургский метрополитен" объявил аукцион на оказание услуг по комплексной уборке станций. По условиям контракта уборка должна проходить в течение трех лет. На оплату клининговых услуг метрополитен готов выделить более 4 трлн рублей.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру