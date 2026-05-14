Бывший мэр Мурманска стал замглавы Минвостокразвития

Новым заместителем главы Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики назначен бывший мэр Мурманска Юрий Сердечкин, сообщил глава Мурманской области Андрей Чибис 13 мая в своих соцсетях. Губернатор пожелал Сердечкину успехов на новом посту.

"Уверен, что его глубокое понимание специфики северных территорий и управленческий опыт принесут пользу всей Российской Арктике, и, конечно же, нашей Мурманской области", – написал Чибис.

Сердечкин занимал пост мэра Мурманска меньше года, с октября 2024 года по июль 2025 года. Он покинул пост из-за перехода на другое место работы. В регионе он трудился с 2020 года. Два года он занимал пост вице-губернатора Мурманской области. В 2022 году стал главой администрации Мурманска.

Министерство занимается развитием экономики и инфраструктуры Дальнего Востока и Арктической зоны. В деятельность ведомства входит поддержка резидентов территорий опережающего развития.

Константин Леньков / Фото: Правительство Мурманской области