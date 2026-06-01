В МО "Васильевский" открыли музей почтовых ящиков

Глава МО "Васильевский" Дмитрий Иванов представил новый арт-объект на территории округа — уличный музей почтовых ящиков. Проект назвали "Архив городских голосов". Музей муниципалы открыли в честь Дня основания Петербурга, который отмечается 27 мая. Арт-объекта расположен на 5-й линии В. О., 58. Музей пока включает около двух десятков экспонатов.

"Во все времена человек ждал хороших новостей и проверял почтовый ящик у своего дома. Ждал письма. Мы живем в век цифровизации, но написанное рукой человека письмо всегда передает позитив, искренность и тепло человеческого прикосновения и является самым дорогим подарком", - подчеркнул Иванов.

Он заявил, что каждый петербуржец или турист может принести в муниципалитет свой почтовый ящик. Муниципалы дополнят им арт-объект.

Иванов отметил, что подобные арт-объекты есть только в двух городах России — Калининграде и Самаре. В Калининграде уличный музей почтовых ящиков открыли в 2005 году по инициативе сервиса доставки . В Самаре музей почты открыт в 2001 году в доме купца Иванова.

