Замглавы МО "Николаевский" Воронин удостоился Молодежной премии

Депутат МО "Николаевский", заместитель главы округа Максим Воронин стал победителем Молодежной премии Петербурга в номинации "В области гражданско-патриотического воспитания". Документ о присвоении премии с подписью губернатора Александра Беглова опубликован на сайте Смольного 1 июня.

"Это победа, результат большой деятельности нашей команды. Множество проведенных мероприятий для молодежи Петербурга и исторических регионов, выезды в зону боевого соприкосновения", - написал Воронин в соцсетях.

Замглавы МО "Николаевский" также поблагодарил Санкт-Петербургскую избирательную комиссию за поддержку. Отметим, в Горизбиркоме уже поздравили Воронина в связи с получением премии.

Награду получили 14 человек за успехи в журналистике, науке, спорте, здравоохранении. Размер премии составляет 75 тысяч рублей. Распоряжение об утверждении победителей датировано 27 мая.

Воронин занимает должность председателя Союза молодежных избирательных комиссий России. Также молодой человек возглавляет молодежную избирательную комиссию Петербурга. Воронин проводит совместные мероприятия с представителями избирательных комиссий ЛНР и ДНР, летом 2025 года приезжал в Луганскую Народную Республику с рабочим визитом.

В июне 2025 года Воронин стал призером "Молодежной премии Санкт-Петербурга" в области общественной деятельности.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру