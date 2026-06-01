Минюст подал иск о ликвидации Партии социальной защиты

Представители Министерства юстиции направили в Верховный суд России административный иск о ликвидации Партии социальной защиты (ПСЗ), сообщили 1 июня "Ведомости". Причиной назвали отказ устранять нарушения законодательства и партийного устава. Заседание суда состоится 3 июня.

Как выяснило издание, претензии Минюста связаны с нарушениями подготовки и проведения внеочередного съезда партии зимой 2023 года. По данным ведомства, полномочия некоторых делегатов не были подтверждены. Также Минюст обнаружил проблемы с учетом членов партии и несоответствие устава закону. В списки партии были включены граждане, которые также состояли в партии "Единая Россия", заявили в ведомстве.

Также в 2025 году Минюст проверил документацию партии и обнаружил многочисленные нарушения закона "О политических партиях" и партийного устава. Летом 2025 года ведомство вынесло Партии социальной защиты предупреждение. Нарушения не устранили, и зимой 2025 года Минюст добился в суде приостановления деятельности ПСЗ. Весной 2026 года партия попыталась внести изменения в устав, но партии отказали в государственной регистрации.

Представители ПСЗ не согласны с претензиями Минюста. В беседе с "Ведомостями" лидер партии Владимир Михайлов подчеркнул, что все нарушения уже устранены, и заявил о намерениях отстаивать свою позицию в суде.

Партию социальной защиты основали в 2012 году. Члены партии ставят перед собой задачи обеспечивать социальную безопасность граждан, повышать зарплаты, улучшать условия труда, защищать экологию. В Петербурге отделение партии возглавляет Станислав Костров.

