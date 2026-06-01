Путин поручил обеспечить бесперебойную работу важных интернет-сервисов

Правительство России совместно с сотрудниками ФСБ должны будут обеспечить работу важных интернет-сервисов во время ограничений мобильного интернета, следует из перечня поручений президента Владимира Путина на сайте Кремля. Отчитаться о выполнении поручения им предстоит к 1 июля. В документе указано, что в стране всегда должны работать системы оказания медицинской помощи, портал госуслуг и платежные системы.

"Обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов, в том числе систем оказания медицинской помощи, федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", платежных систем, и доступ граждан к таким сервисам в период ограничения функционирования информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - сообщается на сайте Кремля.

Доклад об исполнении поручения должны будут представить председатель правительства Михаил Мишустин и директор ФСБ Александр Бортников.

Поручение дано по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 23 апреля. Тогда Путин впервые прокомментировал ограничение работы мобильного интернета в России. Он отметил, что меры необходимы для предотвращения террористических актов, однако правоохранительные органы должны взаимодействовать с гражданскими структурами и находить решения проблем с загрузкой интернет-сервисов.

Об ограничениях работы мобильного интернета также высказывался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он утверждал, что меры принимаются из-за требований безопасности.

Дарья Нехорошева / Фото: Кремль