Путин впервые прокомментировал ограничения работы интернета в России

Во время совещания с членами правительства 23 апреля президент Владимир Путин впервые прокомментировал проблемы и сбои в работе интернета в крупных мегаполисах. Расшифровка речи участников совещания опубликована на сайте Кремля. Президент отметил, что ограничения необходимы для предотвращения террористических актов. При этом правоохранительные органы должны взаимодействовать с гражданскими структурами и находить оптимальные пути решения проблемы, заявил Путин.

"Но не могу не обратить внимание и на то, с чем люди сталкиваются и в крупных городах, – нечасто, но, к сожалению, такое происходит, имею в виду некоторые проблемы и сбои в работе интернета и в крупных мегаполисах. Конечно, если это связано с оперативной работой по предотвращению террористических актов – а мы знаем, что, к сожалению, мы иногда такие удары пропускаем, – конечно, всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей: наших детей, близких, каждого из граждан России", - подчеркнул президент.

Также Путин отметил, что граждан нужно информировать в ситуациях, когда идет работа по предотвращению террористических актов. При этом глава государства признал, что при ведении работ по пресечению преступных деяний гласность может навредить.

"... преступники, ведь они тоже всё слышат, все видят. И, безусловно, если до них будет доходить какая-то информация, то они скорректируют свое преступное поведение, скорректируют свои преступные планы. Вместе с тем <...> хотя бы по результатам работы следует людей проинформировать о том, что происходило", - прокомментировал Путин.

Ранее в Кремле об ограничениях работы интернета высказывался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В апреле он заявил, что соответствующие меры принимаются из соображений безопасности. Пресс-секретарь также добавил, что работу сервисов и мессенджеров могут полностью восстановить, когда в ограничительных мерах не будет необходимости.

Дарья Нехорошева / Фото: Кремль