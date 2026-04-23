Территорию возле Колонистского пруда в Пушкине благоустроят за 111 млн рублей

Смольный планирует потратить 111 млн рублей на благоустройство территории пляжа Колонистского пруда в Пушкинском районе Петербурга, следует из сайта госзакупок. Объявление о закупке комитет по госзаказу разместил 22 апреля. Заказчиком выступает управление благоустройства Пушкинского района. Закончить работы необходимо до 30 июня 2026 года.

Из опубликованных на сайте госзакупок документов следует, что заказчик обязан построить детскую площадку, спортивную площадку, променад вдоль пляжа, тротуары, качели, зону для тихого отдыха, душ, раздевалки и другие объекты. Кроме того, ему необходимо закупить урны, уличную мебель и ограждения.

Судя по обоснованию начальной цены контракта, 77 млн рублей собираются потратить на оборудование и материалы, необходимые для благоустройства. Это самая большая статья расходов, представленная в документе.

Колонистский пруд находится на территории Отдельного парка, признанного объектом культурного наследия федерального значения. Рядом с прудом расположены дача великого князя Бориса Владимировича и дом-музей художника Павла Чистякова.

Несколькими днями ранее губернатор Александр Беглов обсудил во время беседы с полпредом президента в СЗФО Игорем Руденей благоустройство детского пляжа в Колпино. Глава города заявил, что районная администрация должна принять меры по обустройству набережной пляжа до 10 ноября 2026 года.

