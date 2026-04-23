Горизбирком переназначил 27 из 30 председателей ТИКов

Петербургская избирательная комиссия на заседании 23 апреля сформировала новые составы Территориальных избирательных комиссий №№ 1-30 и назначила их председателей. В 27 случаях свои места сохранили прежние главы ТИКов. Таким образом, ГИК завершил начатую в 2025 году ротацию кадров в теризбиркомах.

Новых руководителей получили ТИК №№ 1-3. Прежнего главу ТИК № 1 Николая Потеряева сменила Ксения Минашкина, выдвинутая собранием по месту жительства. Председателем ТИК № 2 стал глава местной администрации МО "Остров Декабристов" Михаил Офицеров, предложенный муниципальным советом. ТИК № 3 возглавил адвокат Юрий Привалов, чью кандидатуру в комиссию выдвинула ЛДПР.

Чаще всего переизбранные главы были выдвинуты теризбиркомами, которыми руководят. Исключением стал председатель ТИК № 24 Алексей Садофеев. Его в новый состав комиссии предложил муниципальный совет МО "Ивановский".

Во всех 30 теризбиркомах сократили число членов комиссий. Если раньше в них состояло по 13 человек, то теперь в каждом будет только по 10 членов. Таким же образом в прошлом году поступили с ТИК №№ 31-64. Сокращение составов глава ГИК Максим Мейксин ранее объяснял стремлением сэкономить бюджетные средства.

По итогам заседания места в каждом из 30 теризбиркомов получили представители "Единой России", КПРФ и ЛДПР. "Новые люди" получили 29 мест, они не прошли только в состав ТИК № 8. Представители "Справедливой России" представлены в 28 комиссиях, исключением здесь стали только ТИК № 4 и ТИК № 7.

Серьезно ухудшили свои позиции в новых составах партии "Зеленые" и "Яблоко". Первые получили только одно место на все 30 ТИКов, вторые — три места. При этом в прежних составах "Яблоко" имело представителей во всех этих комиссиях, а "Зеленые" — ровно в половине.

Представитель "Яблока" в Горизбиркоме Павел Шапчиц подал на заседании 27 предложений по замене ряда предложенных кандидатур в ТИКах на его однопартийцев. Ни одно из его предложений поддержки не получило. В итоге заседать в комиссиях не будут правозащитник Динар Идрисов, член бюро регионального отделения Владимир Молодоженя, партиец из Адмиралтейского местного отделения Виктор Болдин и другие "яблочники".

Активистка Курортного района Анна Шушпанова также утратила прежнее место в ТИК № 13. В конце 2025 года ее признали виновной в публичном демонстрировании экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ) из-за фотографии Алексея Навального* в соцсетях. Это на год лишило ее права заниматься выборами. Попытка оспорить решение в Городском суде окончилась заменой наказания с 90 часов обязательных работ на штраф в размере двух тысяч рублей, однако сам факт вины активистки устоял.

Некоторые из членов комиссий, прошедших в прошлые составы от "Зеленых", прошли в ТИКи вновь уже от других субъектов выдвижения. Это относится, например, к Ольге Капитанской, которая прошла в ТИК № 8 от собрания по месту работы, и к Андрею Попову, выдвинутому ТИК № 19. Другие выдвиженцы сменили партийную прописку. Так, от ЛДПР в ТИК № 10 прошел Михаил Агеенко, а в ТИК № 20 — Любовь Данилова. А вот Светлана Головачук в новом составе ТИК № 24 будет представлять КПРФ.

В 2025 году Горизбирком переформировал составы ТИК №№ 31-64. Их утверждение и назначение новых глав потребовало проведения двух заседаний. В итоге главы сменились только в двух из 34 теризбиркомов.

*Алексей Навальный внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

