Горсуд заменил штрафом наказание активистке Шушпановой за фото Навального*

Петербургский Городской суд заменил штрафом в размере двух тысяч рублей наказание члену ТИК № 13 от "Яблока", активистке Курортного района Анне Шушпановой по делу о публичном демонстрировании экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ), передает 18 марта корреспондент ЗАКС.Ру. Ранее, в конце 2025 года, Сестрорецкий районный суд назначил ей 90 часов обязательных работ из-за публикации фотографии Алексея Навального*.

Протокол на активистку составили из-за репоста во "ВКонтакте" новости о Навальном*, выпущенной в 2021 году. К посту была прикреплена фотография политика. Сейчас пост со страницы удален.

Интересы Шушпановой в Горсуде представлял юрист Никита Сорокин. В суде он заявил о процессуальных нарушениях, якобы допущенных при рассмотрении дела в суде первой инстанции, и в частности о нарушении права его доверительницы на защиту. Также он ходатайствовал о вызове в суд сотрудников полиции, составивших протокол, но получил отказ. В целом он просил отменить вынесенное решение Сестрорецкого суда.

Прокурор назвала решение законным и обоснованным и не усмотрела оснований для его отмены.

Как сообщила ранее активистка, решение Сестрорецкого суда уже лишило ее возможности попасть в новый состав ТИК № 13, поскольку привлеченные к ответственности за демонстрацию экстремистской символики на год лишаются права участвовать в выборах и работать в избиркомах. Полномочия действующего состава ТИК истекают в мае, прием документов от кандидатов в новый состав завершился 11 марта, то есть до рассмотрения апелляции. Учитывая это, в "Яблоке" перестраховались и выдвинули в комиссию другого претендента.

Шушпанова — не единственная представительница "Яблока", привлеченная к ответственности из-за публикации фотографии Навального*. Ранее суды оштрафовали на 1,5 тысячи рублей по этой статье главу партии Николая Рыбакова и депутата Законодательного собрания Петербурга Ольгу Штанникову. На этой неделе на сайте Петроградского районного суда появилось дело о демонстрации запрещенной символики в отношении главы фракции в ЗакСе Александра Шишлова. Дата заседания по нему пока не назначена.

*Алексей Навальный внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

