Члену ТИК №13 Шушпановой назначили обязательные работы за пост о Навальном*

Сестрорецкий районный суд назначил 90 часов обязательных работ местной общественнице, члену ТИК № 13 от "Яблока" Анне Шушпановой, сообщил 25 декабря MR7. Ее признали виновной в публичном демонстрировании экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ) из-за репоста с портретом политика Алексея Навального*.

Сам репост появился на странице Шушпановой "ВКонтакте" в марте 2021 года, позже он был удален. Активистка заявила MR7 о намерении обжаловать вынесенное решение.

Как уточняет издание, о вынесенном решении Шушпанова узнала от журналистов. По закону, привлеченные к ответственности за демонстрирование экстремистской символики лица не имеют права быть членами избирательных комиссий.

Это не первый в Петербурге случай привлечения к административной ответственности из-за публикации фотографии Навального*. Ранее за аналогичные действия суды назначили штрафы целому ряду политиков. Так, в начале декабря Выборгский районный суд взыскал 1,5 тысячи рублей с лидера "Яблока" Николая Рыбакова. Незадолго до этого аналогичный штраф назначили члену фракции "Яблоко" в Законодательном собрании Ольге Штанниковой.

*Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру