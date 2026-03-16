Суд в Петербурге приговорил россиянина к 14 годам лишения свободы за госизмену

Санкт-Петербургский городской суд 16 марта приговорил Ивана Карташова к 14 годам исправительной колонии строгого режима, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Его признали виновным по статье о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Также суд обязал Карташова выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей. Дело рассматривалось в закрытом режиме.

Виновного отправили в СИЗО в декабре 2024 года. По версии следствия, он выступал против политического курса России и с целью личного обогащения делился данными секретных документов с иностранными спецслужбами. В ходе расследования дела выяснили, что Карташов вел переписку с представителями Центрального разведывательного управления США. После задержания в декабре 2024 года виновный объяснил свою связь с американскими разведчиками желанием сменить политический режим в России.

"Карташов признал фактические обстоятельства, но сообщил, что хотел обмануть другую сторону и получить деньги. Дополнил, что Родину не предавал", - сообщили в объединенной пресс-службе.

По статье о государственной измене предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет или пожизненное лишение свободы.

