Поджигателя военкомата на Фонтанке приговорили к 11 годам лишения свободы

Первый западный окружной военный суд 30 апреля вынес приговор в отношении 21-летнего Степана Косарева*, признанного виновным в совершении террористического акта (ст. 205 УК РФ) и в уничтожении объектов культурного наследия (ст. 243 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга. Молодому человеку назначили наказание в виде лишения свободы на 11 лет. Первые три года он проведет в тюрьме, оставшиеся восемь — в исправительной колонии строгого режима. Косарев* 20 декабря 2024 года бросил две бутылки с горючей смесью в здание военного комиссариата Ленинградской области.

Суд установил, что виновный переписывался в мессенджере с неустановленным лицом. По его указанию Косарев* купил необходимые компоненты и самостоятельно сделал зажигательные устройства. Уголовное дело в отношении неизвестного выделили в отдельное производство.

Фигуранта отправили под стражу спустя три дня после совершения поджога. По словам его адвоката, молодой человек вину признал и не собирался скрываться от преследования. По данным "Ротонды", в день поджога с Косаревым* связались люди, которые представились "сотрудниками спецслужб". Они сказали, что подозревают молодого человека в связях с ВСУ. Затем они якобы предложили Косареву* поджечь военкомат за денежное вознаграждение.

*Степан Косарев внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

