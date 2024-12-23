Обвиняемого в поджоге военкомата на Фонтанке отправили под стражу

Ленинский районный суд Петербурга отправил под стражу Степана Косарева, обвиняемого в поджоге военкомата. По данным следствия, 20 декабря он бросил две бутылки с горючей смесью в окно здания на набережной Фонтанки, 90, что привело к возгоранию, сообщила 23 декабря объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Уголовное дело возбудили по ч.1 ст.205 УК РФ (террористический акт). Суд выбрал меру пресечения в виде ареста до 19 февраля 2025 года, несмотря на возражения защиты. Адвокат заявил, что Косарев признает вину и не собирается скрываться от следствия.

Напомним, Степан Косарев - 20-летний мужчина, проживающий в Петербурге. Ранее он учился в одной из гимназий Купчино.

фото: ЗАКС.Ру