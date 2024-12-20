В военкомат Ленобласти бросили коктейль Молотова

Молодой человек бросил бутылку с горючей смесью в двери военкомата Ленинградской области на Фонтанке. Инцидент произошел вечером 20 декабря. Неизвестный мужчина бросил бутылку с горючей смесью в двери главного входа, передает 47news. Мужчина, прикрыв лицо, свернул на Гороховую улицу в сторону ТЮЗа.

По данным очевидцев, последствия атаки оказались незначительными: фитиль от бутылки отлетел, а зажигательная смесь практически не повредила двери — огонь потух у входа.

Сразу после инцидента на место были вызваны экстренные службы. По информации 47news, подозреваемого задержали. Им оказался 20-летний мужчина, проживающий в Петербурге. Сообщается, что он ранее учился в одной из гимназий Купчино.

Напомним, в среду мошенники обманом заставили пожилую жительницу Петербурга запустить фейерверки в банке. В присутствии других клиентов она подожгла фитиль пиротехнического устройства, после чего в помещении прогремели громкие хлопки. Пострадавших нет.

фото: ЗАКС.Ру