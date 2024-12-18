Суд арестовал петербуржца по делу о попытке сотрудничества с ЦРУ

Василеостровский суд на два месяца отправил в СИЗО Ивана Карташова, подозреваемого в попытке конфиденциального сотрудничества с иностранной организацией (ст. 275.1 УК РФ), сообщила 18 декабря объединенная пресс-служба судов Петербурга. Под арестом фигурант будет находиться по меньшей мере до 16 февраля 2025 года.

По версии следствия, Карташов обратился к неназванному россиянину с просьбой содействовать в установлении контакта с сотрудниками зарубежных спецслужб для продажи им "документации закрытого характера в отношении определенного объекта, а также комплексов БПЛА". Делал он это якобы руководствуясь несогласием с политическим курсом России и проводимой специальной военной операцией.

В отношении Карташова провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе "Оперативный эксперимент", следует из сообщения. "В рамках указанных мероприятий задокументированы обстоятельства установления и поддержания Карташовым отношений с представителем ЦРУ США по электронной почте и с использованием интернет-мессенджера", — поведала судебная пресс-служба. При этом фигурант будто бы написал собеседнику, что причины его действий имеют политическое свойство, а также отправил некие файлы.

Задержание Карташова произошло накануне, 17 декабря. Следствие ходатайствовало в суде о его аресте.

В конце ноября петербуржец получил три года колонии за конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, подсудимый вину признал и раскаялся.

Фото: ЗАКС.Ру