Выжившему после падения автобуса в Мойку присудили компенсацию в 1,5 млн рублей

Московский районный суд 16 марта рассмотрел иск единственного выжившего в ДТП с автобусом на Поцелуевом мосту Александра Тверитинева, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Пострадавший направил иск ООО "Такси", которое владело автобусом, и водителю Рахматшоху Курбонову. Суд взыскал с Курбонова 500 тысяч рублей и один миллион рублей с ООО "Такси" в качестве компенсации.

ДТП на Поцелуевом мосту произошло в мае 2024 года. Водитель Курбонов находился в утомленном состоянии и не справился с управлением, из-за чего автобус разрушил ограду набережной и упал в Мойку. Кроме Курбонова в автобусе находились восемь пассажиров. Семеро из них погибли.

Суд приговорил Курбонова к шести годам колонии по делу о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц. Также по требованию суда приостановило деятельность ООО "Такси". Компанию привлекли к административной ответственности по статье об осуществлении предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией. После собственник юридического лица принял решение о ликвидации компании.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру