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Новости 11 июня 2026, 11:02

Криминальный авторитет Алиев арестован в Петербурге

фото ЗакС политика Криминальный авторитет Алиев арестован в Петербурге

Василеостровский районный суд Петербурга арестовал криминального авторитета Юсифа Наруддина оглы Алиева, также известного под именем Руслана Нураддиновича Велиева, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. Мужчину разыскивали силовики Азербайджана. Фигурант будет находиться под стражей до 18 июля 2026 года. 

Как сообщили в пресс-службе, в 2004 году суд в Азербайджане избрал Алиеву меру пресечения в виде ареста. Мужчину обвиняли в преступных действиях, совершенных в Баку в середине 1990-х годов. Ему вменяли похищения, вооруженные нападения, незаконное лишение свободы и вымогательство денежных средств. В 1994 году фигурант якобы незаконно получил 182 тысячи долларов от родственников пострадавшего. В 1995 году ему выплатили выкуп в размере 150 тысяч долларов.

Алиева задержали 9 июня на набережной Макарова. На территории России мужчина находился без законных оснований, постоянной регистрации в стране не имел. Алиев возражал против ареста и утверждал, что ни от кого не скрывался.

В России фигурант не привлекался к уголовной ответственности. Препятствий к выдаче Алиева правоохранительным органам Азербайджана нет, доложили в пресс-службе судов.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру


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