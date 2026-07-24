Экс-полицейский получил полтора года условно за сгоревшие служебные машины

Выборгский районный суд приговорил к полутора годам условного срока бывшего сотрудника ГАИ Дмитрия Ковальчука по делу о присвоении (ч. 3 ст. 160 УК РФ) и повреждении имущества в крупном размере (с. 168 УК РФ), сообщила 24 июля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Уголовное дело возбудили из-за сгоревших при попытке слить бензин служебных автомобилей.

Ковальчук ранее состоял в должности старшего инспектора дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Суд установил, что в середине декабря 2025 года он попытался слить горючее из служебной "Тойоты" на паркинге в здании отдельного батальона дорожно-патрульной службы на улице Пархоменко. Он перелил топливо в 18-литровую канистру, в какой-то момент пары бензина воспламенились. Увидев это, старший инспектор отбросил канистру прочь, из-за чего бензин разлился по полу, пламя охватило две служебные БМВ и уничтожило их.

Стоимость ущерба из-за слитого бензина оценили в 1,2 тысячи рублей. Нанесенный урон автомобилям потянул на 2,98 млн рублей.

Ковальчук вину признал полностью. Нанесенный ущерб возместил частично.

После инцидента Ковальчука уволили "по отрицательным основаниям". Выборгский суд назначил ему в качестве меры пресечения домашний арест.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру