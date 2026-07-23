Дело экс-главы ЦУР Никитиной начнут рассматривать по существу 30 июля

Петроградский районный суд приступит к рассмотрению уголовного дела о растрате средств телеканала "Санкт-Петербург" 30 июля, стало известно ЗАКС.Ру. В четверг, 23 июля, состоялось предварительное заседание по делу. Следующее заседание уже будет открытым для слушателей.

На заседание доставили из СИЗО экс-главу петербургского Центра управления регионом Елену Никитину, бывшего замдиректора АО "ГАТР", которое управляет телеканалом, Сергея Сырова и блогера Николая Камнева. Также в суд пришли находящийся под домашним арестом супруг Никитиной Сергей Кожокар и бывший глава телеканала Борис Петров, который находится под запретом определенных действий.

Кожокару вменяется отмывание денежных средств в особо крупном размере организованной группой (пп. а, б ч. 4 ст. 174.1), Петрову и Сырову — растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Камневу и Никитиной предъявлены обвинения по обеим статьям.

Суд зарегистрировал уголовное дело в конце апреля, первое заседание состоялось 6 мая. На тот момент в нем также фигурировал бывший глава телеканала, экс-депутат Законодательного собрания Александр Малькевич. Ему вменяли растрату. Незадолго до начала процесса он сложил мандат и отправился в зону СВО. Защита Малькевича ходатайствовала о приостановке уголовного дела и добилась этого в конце мая. Отметим, что сам экс-депутат неоднократно заявлял о своей невиновности.

Дело о растрате средств телеканала "Санкт-Петербург" тянется с октября 2025 года. По версии следствия, обвиняемые могут быть причастны к выводу 37,2 млн рублей по подложным документам о выполнении работ. Исполнитель контракта обязался создавать контент для освещения деятельности Смольного, но работы якобы были выполнены не полностью.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру