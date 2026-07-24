Школьника из Петербурга арестовали после двух поджогов АЗС в Выборге

Выборгский городской суд отправил до 21 сентября под стражу 15-летнего жителя Петербурга, обвиняемого в совершении двух терактов (ч. 1 ст. 205 УК РФ) в Выборге, сообщила 24 июля объединенная пресс-служба судов Ленобласти. Речь идет о поджогах автозаправочных станций, произошедших на этой неделе.

По версии следствия, 21 июля подросток умышленно поджег бензоколонки на двух автозаправочных станциях в районе Выборга. Предположительно, школьник действовал с целью совершения терактов, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных тяжких последствий. Подростку предъявили обвинение в совершении террористического акта по двум эпизодам.

По данным издания 47news, подростка задержали вечером 21 июля вскоре после возгорания бензоколонки на АЗС на Ленинградском шоссе в Выборге.

Ранее сообщалось о другом уголовном деле в отношении несовершеннолетнего, связанном с поджогами автозаправочных станций. 22 июля "Фонтанка" писала, что подростка отправили под домашний арест по обвинению в поджоге двух АЗС во Всеволожском районе Ленобласти. По версии следствия, молодой человек совершил поджоги 20 июля, после чего его задержали.

В последнее время в Петербурге и Ленобласти также расследовались другие дела о поджогах, в которых фигурировали несовершеннолетние. Например, 17 июля в Петербурге задержали 16-летнего подростка после попытки поджога АЗС на улице Непокоренных. До этого, 12 июня, несовершеннолетний 2012 года рождения поджег релейный шкаф и светофор на станции Ржевка — Пискаревка Октябрьской железной дороги. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

При этом, согласно данным Петростата, за январь—май 2026 года в Петербурге выявили 277 несовершеннолетних преступников — на 40,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего за этот период в городе выявили 7 499 преступников, а количество зарегистрированных преступлений сократилось на 22,8%, до 20 839.

Алиса Ремнева / Фото: ЗАКС.Ру