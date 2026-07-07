Число несовершеннолетних преступников выросло в Петербурге на 40% за год

В период с января по май 2026 года в Петербурге выявили 277 несовершеннолетних преступников, следует из отчета Петростата о социально-экономическом положении Северной столицы и Ленинградской области. Это на 40,6% превышает результаты первых пяти месяцев 2025 года.

Всего за это время выявили 7 499 преступников, что составляет 95,3% от прошлогодних показателей. Из их числа 4 334 человека не имеют постоянного источника дохода, а 352 являются учащимися или студентами. В большинстве своем это мужчины, Петростат сообщает о 1 575 преступницах.

Согласно официальным данным, количество преступлений в Петербурге за год уменьшилось. Всего в январе — мае в городе зарегистрировали 20 839 преступлений, что на 22,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, выявлено 58 убийств и покушений на них, 97 случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 15 изнасилований и покушений на них, а также 33 случая разбоя.

Самым распространенным видом преступлений стали кражи, Петростат сообщает о 6 458 случаях воровства. Также в городе зафиксировано 5 482 случая мошенничества и 2 048 эпизодов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру