Бельский и Пиотровский поздравили фигуристку Тамару Москвину с днем рождения

Спикер Законодательного собрания Александр Бельский и вице-губернатор Борис Пиотровский 6 июля поздравили чемпионку СССР по фигурному катанию и почетного гражданина Петербурга Тамару Москвину с 85-летием. День рождения Москвина отмечает 26 июня. Судя по фотографиям в соцсетях Бельского, встреча с чемпионкой прошла у ледовой арены. Бельский и Пиотровский подарили Москвиной цветы.

Председатель городского парламента в соцсетях рассказал, что восхищается энергией и крепким характером фигуристки. Он также отметил, что ученики Москвиной побеждали на чемпионатах мира и Европы.

"Для Петербурга, да и для всей страны, Тамара Николаевна — человек особого масштаба. От всей души желаю ей здоровья, сил и благополучия, а ее ученикам — новых побед", — сказал Бельский.

Пиотровский, в свою очередь, поделился, что был рад встретиться с Москвиной и поговорить лично.

Москвина родилась в 1941 году в Ленинграде. Является шестикратной чемпионкой СССР по фигурному катанию, вице-чемпионкой мира и Европы. В 1971 году стала кандидатом педагогических наук. Также удостоилась званий заслуженного деятеля искусств России и заслуженного работника физической культуры РФ. Звание почетного гражданина Петербурга Москвина получила в 2003 году. И в наши дни чемпионка занимается преподаванием и участвует в ледовых шоу.

Дарья Нехорошева / Фото: Александр Бельский