Бельский сообщил о смерти почетного гражданина Петербурга Владимира Окрепилова

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский 6 июля выразил соболезнования в связи со смертью почетного гражданина Петербурга академика Российской академии наук Владимира Окрепилова. Ученый скончался на 83-м году жизни. Бельский назвал смерть Окрепилова большой утратой для российской науки и промышленности.

"Выражаю искренние соболезнования родным, близким, коллегам, ученикам и всем, кто знал Владимира Валентиновича. Вечная светлая память", - написал спикер городского парламента в соцсетях.

Также соболезнования в связи со смертью ученого выразил губернатор Александр Беглов. Он отметил, что опыт и знания Окрепилова были незаменимы. Ученый оставил след в отечественной науке и истории Петербурга, подчеркнул глава города.

"Выдающийся ученый, Владимир Валентинович Окрепилов стал основателем нового направления в науке – экономики качества. Его экспертная оценка была важна при разработке государственных программ федерального и регионального уровней", - сказал Беглов.

Окрепилов родился в 1944 году в Ленинграде. В 1986 году возглавил Ленинградский центр стандартизации и метрологии Госстандарта СССР. В 1993 году получил звание доктора экономических наук. С 2011 года Окрепилов был академиком РАН. Награжден орденами Дружбы, Почета, "За заслуги перед Отечеством" IV степени. В 2016 году ученый удостоился звания "Почетный гражданин Санкт-Петербурга". Участвовал в разработке стратегии социально-экономического развития города до 2030 года.

Дарья Нехорошева / Фото: Александр Бельский